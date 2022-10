Trama del film Boris - stagione 4

RenŔ e la sua troupe scalcinata ora lavorano per una fantomatica Piattaforma. La serie che RenŔ deve girare stavolta Ŕ Vita di Ges¨, da un'idea di Stanis La Rochelle, il quale non solo vestirÓ i panni del protagonista, notoriamente morto a 33 anni quando lui ne ha 50, ma anche quelli di produttore (con la sua Snip - So Not Italian Production). La produzione, Stanis, l'ha fondata con Corinna, che da qualche anno Ŕ sua moglie, anche se i due continuano ad odiarsi.

