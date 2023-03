Trama del film Women talking - il diritto di scegliere

Un gruppo di donne si trova in una colonia religiosa mennonita in Bolivia, in un posto isolato e sperduto. Conciliare la loro fede con la triste realtÓ Ŕ difficile e richiede impegno quotidiano, perchÚ nella stessa colonia invece gli uomini compiono senza scrupoli stupri e aggressioni sessuali nei confronti di tutte loro.

