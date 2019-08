Trama del film Woman

Come si fa a sapere se uno Stato sta facendo progressi o se la vita delle persone sta migliorando? Il modo in cui le donne sono considerate in un Paese Ŕ uno dei migliori indicatori di quanto sana sia quella societÓ, di quanto sia progredita o di quanto invece sia arretrata. In una serie di interviste a donne di tutto il mondo, dalle bambine alle nonne di ottant'anni, fanno il punto di quali siano le speranze pi¨ diffuse, i sogni, le paure e le cicatrici di chi da sempre vive in societÓ segnate dal potere maschile. Che ruolo hanno aspetto e bellezza? In che modo la maternitÓ cambia? Cosa si conosce del desiderio femminile? perchÚ certe culture ne sono spaventate?

