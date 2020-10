Trama del film We are the thousand - l'incredibile storia di rockin'1000

26 luglio 2014. Cesena. 1000 musicisti provenienti da tutta Italia si ritrovano per suonare "Learn to Fly" dei Foo Fighters con l'obiettivo di convincere Dave Grohl a fare un concerto in città. Il video dell'evento raggiunge oltre 45 milioni di views su YouTube, e i Rockin'1000 realizzano il loro sogno: i Foo Fighters decidono di venire suonare a Cesena! In realtà questo è solo l'inizio dell'avventura dei 1000, che sono a tutti gli effetti la rock band più grande del mondo e che continuano ad esibirsi in formazioni sempre più numerose. Rockin'1000 - We Are The Thousand: la più grande rock band del mondo racconta una storia unica ed irripetibile, che ha cambiato la vita di molte persone. Per sempre.

