Trama del film Volami via

Il film segue la storia di Thomas (Victor Belmondo), figlio di un noto medico, che, all'etÓ di quasi 30 anni, non ha ancora trovato la propria strada nella vita e si comporta ancora come un adolescente. Thomas non ha un impiego e l'unica cosa che ama fare Ŕ divertirsi, uscire e fare festa tutte le sere. Il padre stufo del comportamento immaturo del figlio, con la speranza di stimolare Thomas e farlo crescere, decide di affidargli Marcus, un suo paziente di 12 anni gravemente disabile. Nonostante la sua malattia Marcus Ŕ un ragazzo pieno di entusiasmo e interessato a tutto ci˛ che fa parte della vita. Thomas dovrÓ prendersi cura di Marcus nel migliore dei modi altrimenti suo padre lo caccerÓ fuori di casa. Tra i due ragazzi nascerÓ un'importante amicizia, che permetterÓ a Thomas di crescere e di fare finalmente i conti con la realtÓ, fino a riportarlo a ci˛ che conta davvero nella vita.

