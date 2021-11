Trama del film Vivi - la filosofia del sorriso

Il documentario Ŕ incentrato sulle vacanze italiane, quelle che ogni anno negli ultimi 50 anni hanno visto famiglie e gruppi di amici mettersi in viaggio, percorrendo lo Stivale da Nord a Sud. Per raccontare questi decenni di case vacanze, villaggi turistici e animatori che coinvolgono e intrattengono i turisti improvvisati, il docufilm intervista 40 persone, volti noti e meno noti delle vacanze italiane, tra cui spiccano Fiorello, Angelo Pintus, Peppe Quintale e Dario Bandiera. Oltre ai racconti di queste esperienze, sono presenti filmati di repertorio, che riportano i tormentoni estivi e le sigle storiche dell'animazione Villaggi Valtur, concentrandosi in particolare proprio sulla figura dell'animatore, personaggio di spicco delle vacanze degli italiani.

Sei un blogger? Copia la scheda del film