Trama del film Vieni come sei

Tre giovani affetti da disabilitÓ fuggono dai loro prepotenti genitori per mettersi in viaggio e raggiungere un bordello di Montreal. Qui, operano operatrici del sesso specializzate in clienti speciali che hanno bisogno di perdere la loro verginitÓ. A far da autista sarÓ la loro stessa infermiera.

