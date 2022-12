Trama del film Vicini di casa

Giulio e Federica (Claudio Bisio e Vittoria Puccini) stanno insieme da molti anni ma il loro matrimonio non funziona pi¨ come una volta. A malapena si parlano e solo per punzecchiarsi, i conflitti quotidiani sono diventati la norma. Una sera Federica decide di invitare i nuovi vicini del piano di sopra, Laura e Salvatore (Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni), una coppia affiatata, vitale, vivace e spesso "rumorosa". I due faranno loro una proposta provocatoria che cambierÓ la sorte della serata con conseguenze sorprendenti...

Sei un blogger? Copia la scheda del film