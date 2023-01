Trama del film Un vizio di famiglia

Il film racconta la storia di Stéphane, una donna umile e modesta, senza alcuna pretesa, che lavora come operaia. Un giorno senza nessun preavviso nella sua vita irrompe il padre, una figura che la donna non hai mai conosciuto, nonché un uomo molto ricco che vive nella sua grande villa insieme a quattro donne. Quest'ultime si sentono infastidite dalla presenza di Stéphane in casa, motivo per cui cercano di metterla in ogni modo a disagio. Pur di essere accettata, Stéphane prova a fare una bella impressione a quella che è la sua nuova famiglia, inventando e raccontando bugie sulla sua vita, che in breve tempo da strumento di difesa diverranno causa di gelosia e amarezza. È così che all'interno della villa inizierà a diffondersi un male, che andrà a insidiarsi nelle basi della famiglia, pronto a farle vacillare...

