Trama del film Un viaggio indimenticabile

Il film racconta la sotira di Amadeus (Nick Nolte), un uomo da poco rimasto vedovo la cui forte personalità, il fascino e il senso dell'umorismo non sono sufficienti a mascherare i devastanti sintomi dell'Alzheimer. Non essendo più in grado di vivere da solo, Amadeus a malincuore si trasferisce dal figlio Nick (Matt Dillon) che vive con la moglie Sarah (Emily Mortimer), una coppia che ha a che fare con i propri problemi, e la loro vivace figlioletta di 10 anni, Tilda (Sophia Lane Nolte), alle porte di Londra. Lì, nonostante lo sconvolgimento e il caos che derivano dall’arrivo di Amadeus in un clima familiare già teso, tra il nonno e la nipotina si instaura un legame speciale. La pazienza e l'affetto di Tilda per Amadeus diventano il suo più forte legame con la vita e la persona che era.

