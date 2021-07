Trama del film Uno di noi

In seguito alla morte del figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge e la moglie Margaret lasciano il ranch nel Montana per salvare il giovane nipote dalle grinfie di una pericolosa famiglia, guidata dalla matriarca Blanche Weboy. Quando scoprono che i Weboy non hanno alcuna intenzione di mollare la presa, George e Margaret non avranno altra scelta che combattere per la loro famiglia.

