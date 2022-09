Trama del film Un mondo sotto social

Nel remoto paesino siciliano di Roccapinola, Claudio gestisce una piccola agenzia per influencer. Alla sua scuderia si aggiunge Annandrea, carina ma molto maschiaccio. Un giorno un'azienda cosmetica, decide di puntare su di lei come testimonial della prossima campagna. Dopo un'iniziale difficoltÓ, la sua immagine sfonda, facendola diventare famosa. Le cose si complicano quando Claudio viene fatto fuori dall'azienda di profumi che intende gestire direttamente Anna e quando la famosa influencer Nadia corrompe Claudio e lo convince a rendere pubblico un video di Anna che confessa di voler essere come tutte le altre ragazze. Ma, a sorpresa, Anna riesce a rovesciare la situazione e a lanciare l'hashtag #sfondiamotutto che le fa mantenere la sua popolaritÓ. Quando la societÓ si impossessa dell'immagine di Anna senza il suo consenso, la ragazza con l'aiuto di Claudio riuscirÓ a convincere i suoi #followers che Ŕ meglio essere sÚ stessi senza farsi influenzare da nessuno.

Sei un blogger? Copia la scheda del film