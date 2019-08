Trama del film Un monde plus grand

Per superare la morte di Paul, l'uomo della sua vita, Corine lascia Parigi e va qualche settimana in Mongolia a dirigere un progetto. L'incontro con lo sciamano Oyun, per˛, le scombina i piani. Corine, secondo Oyun, possiede un dono raro che deve essere addestrato attraverso le tradizioni sciamaniche. Di nuovo in Francia, non pu˛ pi¨ sottrarsi a un forte richiamo: tornare in Mongolia per la sua iniziazione... e per scoprire un mondo pi¨ grande.

