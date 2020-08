Trama del film Una intima convinzione

Una intima convinzione, film diretto da Antoine Raimbault, racconta di come la giovane Nora (Marina Fo´s), dopo aver partecipato al processo di Jacques Viguier (Laurent Lucas), accusato di aver ucciso sua moglie Suzanne, ritiene l'imputato innocente. Per sostenere questa sua tesi, decide di aiutare indirettamente l'uomo e convince il maţtre di un bar ╔ric Dupond-Moretti (Olivier Gourmet) a testimoniare in difesa di Jaques al secondo processo di appello. Quella di Nora diventa una lotta personale contro le ingiustizie, che la renderÓ ossessionata e implacabile nel dimostrare l'innocenza di Jacques.

