Trama del film Una famiglia mostruosa

Luna e Adalberto scoprono di aspettare un figlio, così per l'uomo giunge il momento di presentare la fidanzata alla sua blasonata famiglia, non meno "mostruosa" nel vero senso del termine: un padre vampiro, una madre strega, una nonna fantasma e uno zio zombie. L'unione con una comune mortale non è da dare per scontata.

