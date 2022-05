Trama del film Tutankhamon. l'ultima mostra

Il documentario si addentra nell'Antico Egitto e, in particolare, nella leggenda di Tutankhamon, una delle figure pi¨ misteriose al mondo, nonchÚ il nome legato alla maledizione del faraone. La scoperta della sua tomba nella Valle dei Re risale al 1922 per opera dell'egittologo inglese Howard Carter, che determinato a continuare gli scavi, trov˛ il primo dei sedici gradini che portavano alla tomba del faraone, una delle pi¨ piccole, ma intatta e ricca di corredo di funebre. Carter Ŕ stato il primo a guardare all'interno della camera sepolcrale, mediante un piccolo foro eseguito nell'intonaco. Quando gli venne chiesto se riuscisse a scorgere qualcosa, Carter rispose di vedere "cose meravigliose" e, infatti, la camera non solo Ŕ rimasta ferma nel tempo, ma aveva al suo interno un grande tesoro: circa 150 oggetti.

Sei un blogger? Copia la scheda del film