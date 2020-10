Trama del film Trash - la leggenda della piramide magica

Anche i rifiuti hanno un'anima e hanno diritto a una seconda chance. Questo Ŕ quello che promette la leggenda della Piramide Magica: un luogo leggendario in cui i rifiuti potrebbero avere una seconda chance e diventare Portatori, ovvero oggetti utili ancora una volta. Slim, una scatola di cartone, si Ŕ ormai arreso e non crede pi¨ che a quelli come lui venga data un'altra possibilitÓ, fino a quando un evento inaspettato non cambierÓ il suo destino.

Sei un blogger? Copia la scheda del film