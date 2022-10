Trama del film Tiziano. l'impero del colore

Il documentario Ŕ incentrato su uno degli artisti italiani del Cinquecento, ricordato come "il pi¨ eccellente di quanti hanno dipinto". Tiziano Vecellio Ŕ noto per la sua maestria nell'usare il colore, ma non tutti sono a conoscenza delle sue doti imprenditoriali; infatti, non solo sapeva realizzare magnifiche opere, che sbalordivano per la loro innovazione, ma era anche altrettanto bravo a contrattare e venderle. Proprio grazie alle sue tecniche innovative e alla completezza del suo repertorio, Tiziano Ŕ stato il pittore ufficiale della Serenissima, ma anche il pi¨ ricercato dalle corti d'Europa e dai papi, divenendo uno dei - se non il - pittori pi¨ ricchi di sempre. Viaggiando per l'Italia e dall'Italia per l'Europa, Tiziano fa brillare l'arte Cinquecentesca con i suoi dipinti, che ritraggono soggetti religiosi, profani e mitologici, tutti dotato di una grande potenza espressiva, che oscura i suoi contemporanei e ha ispirato chi Ŕ venuto dopo di lui. Capace di dominare il suo tempo, Tiziano con i suoi colori ha lasciato impresso nella storia non solo le sue opere, ma anche il suo motto: "l'arte Ŕ pi¨ potente della natura".

