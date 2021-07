Trama del film They talk

Durante le riprese di un documentario, Alex, tecnico del suono, registra per caso delle voci, voci sinistre, non umane che cercano di metterlo in guardia da qualcosa o da qualcuno. La ricerca per scoprire il significato di quelle parole farÓ riaffiorare persone ed eventi misteriosi legati al suo passato. E proprio come il passato che ritorna, unĺonda nera, minacciosa e lugubre inizierÓ a tormentarlo.

