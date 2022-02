Trama del film The wall of shadows

Il documentario racconta la storia di una famiglia appartenente al popolo degli Sherpa, abitanti delle montagne del Nepal, che decide di infrangere un tabù della loro cultura per il bene del loro figlio. Mentre accompagnano un gruppo di scalatori alle pendici della parete est del Kumbhakarna, una delle montagne più sacre del loro popolo su cui è vietato salire, si trovano ad affrontare una scelta: scalare la montagna e guadagnare il denaro necessario per l'istruzione del figlio o attenersi alla propria tradizione? Il padre vuole compiere la missione per permettere al ragazzo di diventare medico, ma la madre inizialmente non sembra esserne convinta. Alla fine, però, anche lei decide di affrontare la salita e guidare gli scalatori nella spedizione, disobbedendo così agli dei del Kumbhakarna. Le divinità e il loro popolo perdoneranno questa famiglia per il loro atto di hybris?

