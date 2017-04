Trama del film The startup

Qual Ŕ il sogno di ogni ragazzo (e non solo) di oggi? Inventare una app e svoltare! E' quello che riesce a fare Matteo Achilli, 19enne romano che, esasperato dall'ennesima ingiustizia subita, inventa un social network che fa incontrare domanda e offerta di lavoro in modo innovativo. All'inizio nessuno crede al progetto e molti sono i falchi pronti ad approfittare di lui. Ma Matteo tiene duro, non demorde e ad un certo punto arriva la svolta. A soli 19 anni si ritrova cosý, da un giorno allĺaltro, al centro degli interessi del mondo che conta. Da Roma a Milano, dalla borgata del Corviale al tetto dei grattacieli della city milanese: in breve tempo Matteo acquista popolaritÓ e soldi. La sua faccia Ŕ sulle prime pagine dei giornali e la sua Start Up, che conta decine di migliaia di iscritti, fa gola ad aziende importanti. Ma il successo ha un prezzo: prendere o lasciare? Il costo sono gli affetti pi¨ cari: la famiglia, l'amicizia, l'amore. Cosa sceglierÓ Matteo? Ispirato ad una storia vera.

