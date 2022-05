Trama del film The rescue - il salvataggio dei ragazzi

Quando 12 giovanissimi calciatori e il loro coach rimangono bloccati in una grotta in Thailandia, per 16 giorni interi i giornalisti di tutto il mondo si collegavano per documentare le operazioni di salvataggio. Nonostante la quantità di immagini mostrare, alcune sono rimaste inedite: quelle raccolte dalle telecamere dei salvatori, costretti spesso a sfidare le loro stesse capacità fisiche per portare a termine la missione.

Sei un blogger? Copia la scheda del film