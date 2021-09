Trama del film The night house - la casa oscura

Una donna Ŕ rimasta vedova da poco e sta cercando di rimettersi in piedi dopo la morte inaspettata del marito e vive in una bella casa sul lago che il suo compagno ha costruito per lei prima di morire. Proprio quest'ereditÓ rassicurante diventa per˛ inquietante, perchÚ inizia a sentire un'indistinta presenza all'interno di casa, un qualche tipo di fantasma che sembra chiamarla. In cerca di risposte, decide a scartabellare tra gli effetti personali del marito e scopre qualcosa di sorprendente e poco rassicurante: riuscirÓ a risolvere il mistero che avvolge l'abitazione e a trovare davvero la serenitÓ perduta?

