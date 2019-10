Trama del film The informer - tre secondi per sopravvivere

The Informer, il film diretto da Andrea Di Stefano, vede protagonista Pete (Joel Kinnaman), un ex militare addetto alle operazioni speciali, congedato con onore. Costretto a usare violenza per difendere sua moglie (Ana de Armas), Pete viene arrestato e rinchiuso in prigione. Due agenti dell'FBI (Rosamund Pike e Clive Owen) gli per˛ offrono la possibilitÓ di una liberazione anticipata a condizione che diventi un loro informatore e che usci le sue abilitÓ di ex militare per aiutarli a incastrare il pi¨ potente boiss della criminalitÓ newyorkese, The General. Quando per˛ l'operazione per permettere la liberazione di Pete provoca la morte di un agente di polizia sotto copertura, l'uomo si ritrova in mezzo al fuoco incrociato tra criminali e FBI.

