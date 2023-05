Trama del film The first slam dunk

Ryōta Miyagi ha un unico grande amore nella sua vita: il basket! L'infanzia del ragazzo è segnata dalla morte, in un incidente stradale, del fratello maggiore Sota, il quale gli aveva trasmesso questa enorme passione per la pallacanestro. Ryōta è il playmaker della Shohoku, squadra che si è qualificata per il torneo nazionale come rappresentante della Prefettura di Kanagawa, nonostante non partisse di certo con i favori del pronostico. Ora è arrivato il momento della sfida più dura per Ryōta e compagni: affrontare e sconfiggere "l'imbattibile" Sannoh, il team campione in carica del torneo nazionale. Ci riusciranno?

Sei un blogger? Copia la scheda del film