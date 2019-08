Trama del film The burnt orange heresy

Nell'Italia degli anni Settanta, un critico d'arte americano si innamora di una provocante donna in vacanza in Europa. Insieme, si trasferiscono nella villa sul lago di Como di un avvocato collezionista d'arte. Qui, al critico viene fatta una proposta che difficilmente potrebbe rifiutare: in cambio di una presentazione con Jerome Debney, una sorta di Salinger del mondo dell'arte, dovrÓ rubare un nuovo capolavoro dello studio dell'artista per la collezione personale dell'avvocato.

