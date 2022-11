Trama del film Tango con putin

Tango con Putin, Ŕ un importante documento, che mostra le contraddizioni e la censura del governo russo. Il racconto in presa diretta Ŕ di Vera Krichevskaya, regista e testimone delle scelte controcorrente, ambiziose, coraggiose della sua editrice. ╚ il 2008 quando Natasha, una donna ricca di 35 anni, in cerca di fama e visibilitÓ, decide, piena di ottimismo, di lanciare una nuova televisione indipendente: Dozhd TV. Accanto a lei c'Ŕ una squadra di giornalisti giovani ed entusiasti, tra cui Vera Krichevskaya, regista del documentario. Insieme, si troveranno presto a combattere una guerra tra veritÓ e propaganda e Natasha perderÓ i suoi soldi. Suo malgrado, la sua "creatura" diventerÓ l'unica voce libera nella Russia di Putin. Quando la televisione compie dieci anni, Ŕ costretta a chiudere. Poi, sappiamo, riaprirÓ e chiuderÓ ancora, in una storia che non sembra finire.

