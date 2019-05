Trama del film Takara - la notte che ho nuotato

Il film Ŕ l'avventura, tra piccole e grandi difficoltÓ, di un bambino che vuole ritrovare il suo papÓ tra le nevi di un Giappone inedito. Tra le montagne innevate del Giappone, ogni notte, un pescatore si reca al mercato del pesce del suo paese. Una notte, il suo figlioletto di 6 anni, Takara, viene svegliato dai suoi rumori, e non riesce proprio a rimettersi a dormire. Mentre il resto della famiglia dorme, il piccolo fa un disegno per quel papÓ che vede cosý poco, e lo mette nel suo zainetto. La mattina, ancora assonnato, perde la strada per la scuola: un'occasione per vivere una piccola avventura, e forse per consegnare quel disegno...

