Trama del film Submergence

Il film Ŕ la storia di James (James McAvoy), un biomatematico che, poco prima di partire per un lavoro in Somalia, conosce Danielle Flinders (Alicia Vikander), un'ingegnere impegnata in un progetto nel Mar Glaciale Artico. James si innamora perdutamente di lei, ma parte lo stesso per l'Africa. Una volta arrivato, l'uomo viene rapito dai jihadisti e non riesce pi¨ a mettersi in contatto con la sua amata Danielle. L'intenso e sensuale amore che lega i due giovani rappresenta, nonostante la distanza, l'unica strada per resistere alle dure prove che la vita sottopone alla coppia.

