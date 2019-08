Trama del film Stuber - autista d'assalto

Vic Ŕ un massiccio detective di polizia che per˛ non Ŕ riuscito a incastrare un sadico terrorista, da cui ora Ŕ ossessionato. Al punto da ignorare che la sua operazione laser agli occhi coincide con il giorno dell'apertura della mostra di sculture della figlia, inoltre non convinto di essere praticamente cieco per l'intervento, cerca di spostarsi in auto finendo per distruggerla. Quando viene a sapere che proprio quella sera pu˛ cogliere il terrorista con le mani nel sacco, non potendo guidare (nÚ sparare) non gli resta che attivare l'app che sua figlia ha caricato sul suo cellulare e chiamare un autista, ossia Stu, che ha disperatamente bisogno di una recensione da 5 stelle per non perdere il suo secondo lavoro...

