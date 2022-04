Trama del film Storia di mia moglie

La storia, ambientata negli anni '20, narra delle avventure del Jacob Störr, capitano di una nave mercantile, che quasi per scommessa accetta di proporsi alla prima donna che avesse fatto il suo ingresso nella taverna di porto da lui abitualmente frequentata. Ed è così che il capitano Störr si ritrova, come un pesce fuor d'acqua, in un appartamento di Parigi con Lizzy, la sua giovane, avvenente e misteriosa sposa.

Sei un blogger? Copia la scheda del film