Trama del film Spin time, che fatica la democrazia!

Il protagonista del racconto Ŕ un palazzo occupato di 17mila metri quadri, famoso per l'intervento dellĺelemosiniere del Papa, in cui Ŕ in atto un esperimento politico e sociale. Ci sono delle votazioni che vengono continuamente rimandate e c'Ŕ uno spettacolo con regole e finalitÓ del tutto particolari. Questi due plot interagiscono fra loro in modo inaspettato anche per chi ha pensato il film e ci consentono di conoscere una realtÓ di cui mai avremmo immaginato l'esistenza, che ci sembra insieme lontana e tanto familiare.

Sei un blogger? Copia la scheda del film