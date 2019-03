Trama del film Sofia

Il film racconta la storia di Sofia, (Maha Alemi), una ragazza di vent'anni che vive in centro a Casablanca con i suoi genitori. E' un p˛ sgraziata e introversa, e non le deve essere facile confrontarsi con la personalitÓ della zia Leila (Lubna Azabal), della madre, e ancor pi¨ della cugina Lena (Sarah Perles), che Ŕ svelta d'intuito e disinvolta. Durante un pranzo di famiglia Sofia ha violenti crampi allo stomaco. Per Lena, che viene in suo aiuto, Ŕ presto chiaro che la cugina Ŕ incinta, e che lei per prima ha ignorato i sintomi della gravidanza. Usando come scusa la necessitÓ di recarsi in farmacia, Lena prende l'iniziativa di portare Sofia all'ospedale: grazie alle sue conoscenze, riesce a farla entrare e qui dÓ alla luce il bambino, fuori dal matrimonio, quindi illegalmente...

Sei un blogger? Copia la scheda del film