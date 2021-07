Trama del film Snake eyes: g.i. joe - le origini

Il film Ŕ uno spin-off della serie di film d'azione G.I. Joe incentrato su Snake Eyes (Henry Golding), il membro pi¨ silenzioso del gruppo militare anti-terrorista, accompagnato in ogni missione dal suo lupo domestico Timber. Quando Snake Eyes salva la vita a un uomo, non immagina che questo sia l'erede legittimo di un antico e segreto clan giapponese, l'Arashikage, che per anni ha portato pace e stabilitÓ al proprio Paese, combattendo il Cobra, la maggiore organizzazione terroristica del mondo. Il suo atto da eroe gli vale l'ammissione a esso. Giunto nel Paese del Sol Levante, Snake Eyes viene introdotto alla dottrina del clan e gli vengono insegnati i dettami dei guerrieri ninja. Qui l'uomo sente di aver trovato finalmente un posto degno di essere definito "casa". La lealtÓ e la fiducia promessa al clan, per˛, vengono meno, quando il suo passato segreto viene rivelato. ╚ a quel punto che Snake Eyes si ritroverÓ davanti una scelta: mantenere la fiducia di chi gli Ŕ stato accanto in questo ultimo periodo o tradirla?

