Trama del film Shelley

Louise e Kasper sono una coppia sposata che Ŕ pronta ad avere un figlio, ma Louise scopre con dolore di non poterne avere. Alla fine la donna, in preda alla disperazione, decide di suggellare un patto con la sua cameriera rumena, Elena, che accetta di portare in grembo il figlio di Louise come madre surrogata in cambio di una grande quantitÓ di denaro . Ma la vita che cresce dentro Elena prende forma troppo velocemente, colpendo la vita di ognuno come una forza maligna pronta a distruggere ogni cosa.

Sei un blogger? Copia la scheda del film