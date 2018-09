Trama del film Separati ma non troppo

Delphine (Louise Bourgoin) e Yvan (Gilles Lellouche) divorziano. PoichÚ la situazione economica di Yvan non gli permette di trovare una casa, si ricorda che, in realtÓ, Ŕ detentore del 20% della casa in cui vive ancora la ex-moglie. Torna, allora, a vivere sotto lo stesso tetto con Delphine, in quel 20% che gli spetta: sarÓ in questa situazione particolare (e, a tratti, assurda) che i due ex-coniugi si renderanno conto della bellezza dei piccoli momenti di felicitÓ di questa convivenza forzata...

Sei un blogger? Copia la scheda del film