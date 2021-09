Trama del film Schumacher

Il documentario mostra rare interviste e immagini di repertorio precedentemente inedite per fornire un ritratto critico ma molto emozionante del sette volte campione del mondo. Ne esplora le numerose sfaccettature che costituiscono e definiscono questo atleta complesso e che l'hanno accompagnato nella sua fulminea ascesa in uno sport tanto impegnativo quanto pericoloso come l'automobilismo, seguito da milioni di appassionati in tutto il mondo.

Sei un blogger? Copia la scheda del film