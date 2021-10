Trama del film Salvatore - il calzolaio dei sogni

L'appassionante storia umana, artistica e imprenditoriale di Salvatore Ferragamo, dall'infanzia a Bonito, in Irpinia, dove ha realizzato le sue prime scarpe, al viaggio in America in cerca di fortuna; dalle esperienze a Hollywood al ritorno in Italia; dal rischio del fallimento alla rinascita nel suo laboratorio di Firenze fino alla definitiva consacrazione. Carattere, istinto, genio, curiositÓ e straordinaria intuizione: il documentario mostra il mistero e il fascino di una figura complessa, unĺicona della moda italiana e mondiale che non ha mai perso di vista l'importanza dei legami famigliari. Con la voce narrante di Michael Stuhlbarg, si avvale di immagini inedite e testimonianze che vedono protagonisti, accanto ai membri della famiglia Ferragamo, il regista Martin Scorsese, la costumista Deborah Nadoolman Landis, e numerosi studiosi, docenti, stilisti, giornalisti, critici di moda e cinematografici.

