Trama del film Rudolf alla ricerca della felicita'

Una mirabolante avventura per il gattino Rudolf! Il piccolo gatto, viene improvvisamente separato dal suo amato padrone e inaspettatamente si sveglia in un camion diretto verso Tokyo. Lý, incontra Tigre , un grande gatto-capo temuto da tutti in cittÓ. Rudolf non riesce a tornare a casa, e inizia cosý una vita randagia al fianco del suo nuovo amico. Ma Tigre non Ŕ come appare... Basata sul romanzo per bambini pi¨ venduto in Giappone, "Rudolf to Ippaiattena", questa emozionante storia di incontro e separazione ha come tema centrale una grande lezione educativa: la lettura espande l'immaginazione e apre la mente! Proprio quello che succede al gattino Rudolf, che imparando a leggere e scrivere capisce se stesso, ritrova la via di casa e diventa finalmente grande.

