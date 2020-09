Trama del film Rosa pietra stella

A Portici, alla periferia di Napoli, Carmela Ŕ una giovane madre sola che vive in condizioni precarie, sotto perenne minaccia di sfratto, insieme alla madre e alla figlia undicenne Maria. Scaltra e battagliera, Carmela deve per˛ arrangiarsi come pu˛ per sbarcare il lunario ed evitare che i servizi sociali le portino via Maria. Tra lavori occasionali, come quello di hostess, e abboccamenti meno che leciti con un avvocato per procurare permessi di soggiorno agli stranieri, Carmela si fa aiutare come pu˛ dalla sorella Nunzia e da Tarek, un uomo algerino dal cuore gentile.

