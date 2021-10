Trama del film Ron - un amico fuori programma

Barney Ŕ un goffo studente delle scuole medie. Ron, invece, Ŕ il suo nuovo robot in grado di camminare e parlare. I malfunzionamenti di Ron in un mondo in cui tutto Ŕ perfetto porteranno i due a vivere un'avventura alla scoperta della vera amicizia.

Sei un blogger? Copia la scheda del film