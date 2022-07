Trama del film Rise - la vera storia di antetokounmpo

Dopo essere emigrati in Grecia dalla Nigeria, Vera e Charles Antetokounmpo lottano per sopravvivere e provvedere ai loro cinque figli, mentre vivono sotto la minaccia quotidiana di essere rimpatriati. Con il loro figlio maggiore rimasto ancora in Nigeria insieme ai parenti, la coppia cerca disperatamente di ottenere la cittadinanza greca, ma si trova ostacolata da un sistema che li blocca a ogni passo. Quando non vendono oggetti ai turisti per le strade di Atene con il resto della famiglia, incoraggiati dal padre, i fratelli sgattaiolano via per giocare a basket con una squadra giovanile locale. Avvicinatisi tardi a questo sport, i fratelli scoprono le loro grandi capacitÓ sul campo da basket e lavorano duramente per diventare atleti di fama mondiale. Con lĺaiuto di un agente, Giannis entrerÓ nel Draft NBA nel 2013 con una prospettiva a lungo termine che cambierÓ non solo la sua vita, ma quella di tutta la sua famiglia.

