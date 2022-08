Trama del film Rimini

Il racconta la storia di Richie Bravo (Michael Thomas), un tempo stella della musica tradizionale austriaca e ora solo un cantante in lÓ con gli anni. L'uomo vive in una vecchia villa, ormai non pi¨ sontuosa, e si esibisce per racimolare qualche soldo in alcuni insignificanti alberghi a Rimini. Qui Richie intrattiene tediate comitive di anziani disinteressati e alza qualche altro spicciolo offrendosi come gigol˛ ad alcune spettatrici solitarie, consumando cosý ogni residua energia erotica rimastagli. Nel frattempo l'unico parente vicino in vita, suo padre (Hans-Michael Rehberg), si trova nel loro paese di origine in Austria, dove vive in una casa di riposo. Quando, per˛, irrompe nella vita di Richie una giovane ventenne che sostiene di essere sua figlia e pretende da lui tutti quegli anni di alimenti non versati, le cose per l'ex star cambiano improvvisamente...

