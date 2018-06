Trama del film Respiri

Dopo aver sofferto una grave disgrazia, Francesco, un ingegnere di quarant'anni, si trasferisce insieme alla figlia nell'antica villa di famiglia sulle rive del lago d'Iseo. Tra le mura della dimora dimenticata risiede giÓ un ospite misterioso, di cui non si percepisce nient'altro che l'eco lontana di un respiratore. Ma altre strane presenze, decisamente pi¨ oscure, minacciano la ricerca di pace di Francesco, aiutato in questo luogo di segreti solo dall'amica d'infanzia Marta (Lidiya Liberman), da sempre innamorata di lui. PerchÚ Ŕ tornato lý? Quali ricordi lo tormentano? RiuscirÓ a dominare il dolore e a sopravvivere in un ambiente cosý sinistro? Le risposte sono custodite nei respiri che animano la silenziosa villa.

