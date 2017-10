Trama del film Renegades - commando d'assalto

Scritto e prodotto da Luc Besson, Renegades - Commando d'assalto è un action thriller sulle imprese di un team di Navy Seals con protagonisti Sullivan Stapleton e J.K. Simmons. In missione in Bosnia durante la guerra, un team di Navy Seals viene a conoscenza di un tesoro d'inestimabile valore nascosto dai nazisti e rimasto sepolto sul fondo di un lago per decenni. L'indisciplinato gruppo di soldati, intenzionato ad agire in punta di piedi tra le forze nemiche sparpagliate nella zona, si macchia di azioni eclatanti e sconsiderate che creano scompiglio tra le Forze Speciali Navali degli Stati Uniti. Carica di buone intenzioni ma sprovvista di autorizzazione, la squadra s'imbarca comunque nella pericolosa missione, decisa a recuperare i preziosi lingotti e restituirli alla popolazione. Avranno una sola notte per cercare di portare a termine la complessa operazione, prima di essere neutralizzati dai nemici o venire radiati dalla Marina.

