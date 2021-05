Trama del film Regine del campo

Il film racconta di come una piccola città francese, dopo che la propria squadra di calcio è stata squalificata per un insulto a un arbitro nel corso di una partita di campionato, abbia trovato una soluzione per non perdere i finanziamenti e il prezioso campo da gioco. Per rimediare, infatti, mettono su una squadra di calcio femminile, ma in una città in cui questo sport è concepito come un affare unicamente per uomini, il nuovo team di donne creerà davvero troppo scompiglio...

