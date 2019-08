Trama del film Rare beasts

Mandy Ŕ una madre, una sceneggiatrice, una nichilista. Mandy Ŕ una donna moderna in crisi. Cresce un figlio nel bel mezzo di una rivoluzione femminile, combatte il dolore per la separazione dei genitori e si trova a scrivere per lavoro di un amore che non esiste pi¨. Si imbatte anche in Pete, un uomo pieno di problemi in cerca della propria autostima, del proprio senso di appartenenza e di unĺidentitÓ maschile da ricostruire.

