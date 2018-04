Trama del film Rabbit school - i guardiani dell'uovo d'oro

Max è un giovane coniglio di città che sogna da sempre di entrare nella gang Conigli Onda d'Urto ma un incidente con un aeroplano, lo fa precitare in una foresta e si ritrova nella leggendaria scuola per conigli pasquali. Impossibilitato a far ritorno in città fino al giorno di Pasqua, a Max non resta che adattarsi alla vita della scuola dove oltre alla disciplina, i coniglietti imparano a decorare splendide uova da regalare agli umani e a proteggersi dalle volpi.

