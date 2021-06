Trama del film Quello che non so di te

Finley, un'aspirante violinista di talento, incontra Beckett, una famosa giovane star del cinema, mentre si reca al suo semestre universitario all'estero in un piccolo villaggio costiero in Irlanda. Una storia d'amore inaspettata emerge quando il rubacuori Beckett guida la nervosa Finley in un avventuroso risveglio, e lei lo incoraggia a farsi carico del suo futuro, finchÚ le pressioni della sua celebritÓ non si mettono in mezzo.

