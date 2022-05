Trama del film Quel che conta e' il pensiero

Il film racconta la storia di Giovanni (Luca Zambianchi) e Michele (Michele Petrini), due studenti universitari che condividono lo stesso appartamento e sono alla ricerca del terzo coinquilino. Il primo studia Medicina, ma invece di dedicarsi agli esami, lavora nella mensa e pensa a mettere in scena il suo spettacolo amatoriale, La Lavanderia di Sigmund; il secondo è uno studente fuoricorso, ma il ritardo con gli esami non lo preoccupa ed è molto ottimista, nonostante continui a trascorrere il suo tempo tra feste e ragazze. La ricerca del terzo coinquilino, però, si dimostra alquanto difficile, perché Giovanni è molto diffidente, ma a superare questo suo scetticismo ci penserà Asia (Alessandra Rontini), che irrompendo senza preavviso nelle loro vite, conquisterà subito i due ragazzi. I tre giovani, impegnati tra esami mai dati, grandi discussioni e malinconie incurabili, si muoveranno verso un futuro incerto, sorseggiando un caffè dopo l'altro, nelle file di una generazione perennemente in crisi.

